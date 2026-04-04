Okan Buruk'tan maç oynanırken ilginç hareket! Sahaya girdi, oyuncunun elinden topu aldı

Maçın henüz başında 1-0 geriye düşen Galatasaray'da gerilim üst seviyedeydi. Trabzonspor'un taç kullanacağı esnada araya giren Okan Buruk, daha önce görülmemiş bir olaya imza atarak topu rakip oyuncunun elinden aldı.

NWAKAEME BİLE ŞAŞIRDI! TOPU ELİNDEN ALDI

Taç atışını kullanmak için kenara gelen Nwakaeme'nin elinden topu alan Okan Buruk, oyunu hızlandırabilmek için başka bir Trabzonsporlu oyuncunun kucağına attı. Nwakaeme'nin taçı kullanmayacağını düşünen Okan Buruk, bu hamlesiyle bordo-mavili taraftarların da tepkisini çekti.

NWAKAEME GÜLDÜ, HAKEM SARI KART GÖSTERDİ

Okan Buruk'un bu şaşırtan hamlesinin ardından maçın hakemi Cihan Aydın sarı kart göstererek tecrübeli çalıştırıcıyı cezalandırdı. O anlara şaşıran Nwakaeme de tepkisini gülerek gösterdi.