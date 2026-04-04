Okan Buruk'tan maç oynanırken ilginç hareket! Sahaya girdi, oyuncunun elinden topu aldı

Trabzonspor-Galatasaray maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Taç atışı kullanmak üzere hazırlanan Trabzonsporlu Nwakaeme'nin yanına gelen Okan Buruk, tecrübeli oyuncunun elinden topu olarak başka bir Trabzonsporlu oyuncunun kucağına attı. Maçın hakemi Okan Buruk'un bu ilginç hamlesi sonrası sarı kart göstererek cezayı kesti.

Maçın henüz başında 1-0 geriye düşen Galatasaray'da gerilim üst seviyedeydi. Trabzonspor'un taç kullanacağı esnada araya giren Okan Buruk, daha önce görülmemiş bir olaya imza atarak topu rakip oyuncunun elinden aldı.

NWAKAEME BİLE ŞAŞIRDI! TOPU ELİNDEN ALDI

Taç atışını kullanmak için kenara gelen Nwakaeme'nin elinden topu alan Okan Buruk, oyunu hızlandırabilmek için başka bir Trabzonsporlu oyuncunun kucağına attı. Nwakaeme'nin taçı kullanmayacağını düşünen Okan Buruk, bu hamlesiyle bordo-mavili taraftarların da tepkisini çekti.

NWAKAEME GÜLDÜ, HAKEM SARI KART GÖSTERDİ

Okan Buruk'un bu şaşırtan hamlesinin ardından maçın hakemi Cihan Aydın sarı kart göstererek tecrübeli çalıştırıcıyı cezalandırdı. O anlara şaşıran Nwakaeme de tepkisini gülerek gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lucescu'nun öldü iddiası gündem oldu! Oğlundan açıklama geldiLucescu'nun öldü iddiası gündem oldu! Oğlundan açıklama geldi
Noa Lang derbiyi es geçmedi! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşımNoa Lang derbiyi es geçmedi! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

şaşırdı puan kaybinolunca,Okan okannn bittiğinin resmidir bu janimmm.
ERGEN
okan haketmediğin kadar değer gördün bu hayatta zorlama bence
Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

