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Okan Buruk'tan maçın hakemine ağır küfürler! Sözleri televizyondan duyulunca sosyal medyada gündeme oturdu

09.11.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçının ardından karşılaşmanın büyük bölümde başa baş oynadıklarını söyleyerek, oyuncularının en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından çılgına dönen tecrübeli çalıştırıcı, maçın hakemine ağır küfürler etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok organize bir takım, çok otomatikleşmiş bir takım." dedi.

MAÇ SONUNDA AĞIR KÜFÜRLER

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Galatasaray’da hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre’ye çok büyük tepkiler vardı. Karşılaşmanın hakemine son düdüğün ardından ağır küfürler eden Okan Buruk'un sesi televizyona yansıdı.

HAKEME İSYAN ETTİ

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Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Bizim için en neti Davies ikinci sarı karttan kırmızı kartı görseydi, çünkü hakemin faulü verdikten sonra ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartı göstermesi gerekirdi. İlk yarıda daha basit bir pozisyonda Abdülkerim’e sarı kart çıkartmıştı. Golden önce yine Barış’a yapılan faul var. Devamında Davinson’un topa dokunuşu var. İlk defa Şampiyonlar Ligi’ne çıkan bir hakemdi. Hatalar yapması normal. Genel olarak biz oyun içerisinde istediklerimizi yapmaya çalıştık. Sayılmayan bir golümüz oldu. Öne de geçebilirdik, maçı da kazanabilirdik. Rakibimizin daha da büyüteceği bir skor da olabilirdi. Oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu tür takımlara karşı oynamak çok zordur. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“FAULÜ VERİYORSA İKİNCİ SARI KARTTAN KIRMIZI KART VERMESİ GEREKİRDİ”

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Maçım hakemi için de konuşan Okan Buruk, “Faulü veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi. Maç tamamen değişebilirdi. Gol öncesi de bir hata yaptı. Hakemin iki tane büyük skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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