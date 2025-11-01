SPOR

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor maçıyla bu sezon 2. kez puan kaybı yaşadı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte hakem Cihan Aydın'a tepki gösteren Okan Buruk, tüm hakemlerin elini sıkıp Cihan Aydın'ın elini sıkmadı.

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon Süper Lig’de 2. kez puan kaybetti. Aslan daha önce yine evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

OKAN BURUK'TAN MAÇ SONU TEPKİ

Okan Buruk tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve... 1

Maçın hakemi Cihan Aydın'ın performansından memnun kalmayan Okan Buruk, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte saha ortasına giderek diğer hakemlerin elini sıktı. Cihan Aydın'a sıra gelince elini uzatmayan Okan Buruk'un bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

SARI KART GÖSTERMİŞTİ

Karşılaşmanın son anlarında saha içine top atan Okan Buruk, maçın hakemi Cihan Aydın tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

