SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan Malmö maçı öncesi Bilbao hayali: "Final hedefini kuracağız"

Okan Buruk'tan Malmö maçı öncesi Bilbao hayali: "Final hedefini kuracağız"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.12.2024 22:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Malmö maçı öncesi Bilbao hayali: "Final hedefini kuracağız"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

12-BodrumFK

Oynayacakları Malmö maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Eksiklerimiz var ama iyi bir kadroya sahibiz. En iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Kazanarak ayrılmak istiyoruz buradan. Rakibimiz daha yüksek bir puanda olabilirdi. Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koydular. İddiaları devam ediyor. Rakibimiz için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz. Rakibimizin ligi bitti. Maç içerisinde göreceğiz iki takımın gücünü, maç içindeki adaptasyonunu." şeklinde konuştu.

"BATSHUAYI İLE OYNAYACAĞIZ"

4-Bodrum FK

Önemli oyuncularının olmadığına vurgu yapan Buruk, "Çok önemli oyuncularımız var. Tam kadro olmak büyük avantaj ama oyuncu grubu, Galatasaray'ın oyuncu grubu, bu hazırlığı yaparken, bu tür senaryoları düşünüyoruz. Burada da sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Bazı mevkilerde eksiğiz, kanatlarda az oyuncumuz var. Ama forvette 3 tane oyuncumuz vardı. İkisi sakat, Batshuayi ile oynayacağız. Ama önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız." dedi.

"FİNAL HEDEFİNİ KURACAĞIZ"

3-Paok

Okan Buruk, "Kendinizi favori olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise "Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Bu da bizi, özellikle Tottenham maçı, favorilerden biri, oyun, güç, takım performansına bakınca, ileriye doğru hayaller kuruyoruz. Ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu senaryoyu beklemiyorduk mesela 6-7 sakatımız var şu anda. Tam kadro olduğumuzda, futbolun içindeki şans, oyun içerisindeki yaşadıklarınız, futbolda birçok etken var. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar." yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Açıklama geldi

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Açıklama geldi

Fenerbahçe taraftarının protestosuna maruz kalmıştı... Mourinho'dan Samet Akaydın kararı!

Fenerbahçe taraftarının protestosuna maruz kalmıştı... Mourinho'dan Samet Akaydın kararı!

En-Nesyri hakkında olay yaratacak açıklamalar: "Ayakkabısı olamaz... Acilen satılmalı!"

En-Nesyri hakkında olay yaratacak açıklamalar: "Ayakkabısı olamaz... Acilen satılmalı!"

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: "Mourinho'nun favorisi kazandı! City ile oynar gibi..."

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: "Mourinho'nun favorisi kazandı! City ile oynar gibi..."

Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.