Okan Buruk'tan Malmö maçı öncesi Bilbao hayali: "Final hedefini kuracağız"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Oynayacakları Malmö maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Eksiklerimiz var ama iyi bir kadroya sahibiz. En iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Kazanarak ayrılmak istiyoruz buradan. Rakibimiz daha yüksek bir puanda olabilirdi. Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koydular. İddiaları devam ediyor. Rakibimiz için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz. Rakibimizin ligi bitti. Maç içerisinde göreceğiz iki takımın gücünü, maç içindeki adaptasyonunu." şeklinde konuştu.

"BATSHUAYI İLE OYNAYACAĞIZ"

Önemli oyuncularının olmadığına vurgu yapan Buruk, "Çok önemli oyuncularımız var. Tam kadro olmak büyük avantaj ama oyuncu grubu, Galatasaray'ın oyuncu grubu, bu hazırlığı yaparken, bu tür senaryoları düşünüyoruz. Burada da sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Bazı mevkilerde eksiğiz, kanatlarda az oyuncumuz var. Ama forvette 3 tane oyuncumuz vardı. İkisi sakat, Batshuayi ile oynayacağız. Ama önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız." dedi.

"FİNAL HEDEFİNİ KURACAĞIZ"

Okan Buruk, "Kendinizi favori olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise "Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Bu da bizi, özellikle Tottenham maçı, favorilerden biri, oyun, güç, takım performansına bakınca, ileriye doğru hayaller kuruyoruz. Ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu senaryoyu beklemiyorduk mesela 6-7 sakatımız var şu anda. Tam kadro olduğumuzda, futbolun içindeki şans, oyun içerisindeki yaşadıklarınız, futbolda birçok etken var. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar." yanıtını verdi.