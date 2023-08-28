Okan Buruk'tan Molde maçı öncesi şaşırtan itiraf! Üçlü savunma, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray yarın saat 22.00’de evinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

"ÜÇLÜ SAVUNMA İLE ÇIKABİLİRİZ"

Turu geçmek istediklerini söyleyen Buruk, "Birinci maç öncesinde sahasında etkili bir takım olduğunu, uzun süredir bir arada oynamış teknik heyetiyle birlikte bir takım olduğunu söylemiştik. İlk maçta bunu net bir şekilde gördük. İlk maçta olumlu, olumsuz şeyler vardı. Rövanşta üçlü oynama ihtimalimiz var. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Taraftarımız her oynadığımız maçta büyük destek verdi. Şampiyonlar Ligi’ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sene şampiyonluk hedefi vardı, bunu başardık. Şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Şampiyon olmak ne kadar değerliyse, Şampiyonlar Ligi’ne girmek de değerli. İlk maçın sonucuna bakmadan, kendi adımıza doğruları yapıp, takım olarak daha iyisini ortaya koyup, maçı kazanıp, turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı için de önemli ve değerli bir maç. Yarın maksimumuzu verip, maç sonunda taraftarımızla birlikte inşallah Şampiyonlar Ligi’ne gidişi kutlarız." şeklinde konuştu.

"ZAHA'NIN BAŞLANGIÇ TARİHİ..."

Molde’yi ilk maça göre daha iyi tanıdıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Torreira döndü, Tete’nin daha hazır hale gelmesi, bu anlamda daha güçlü daha dolu bir kadro ile yer alacağız. Yunus ayrıldı. Onun dışında daha güçlü bir şekildeyiz. Kendi sahamızdayız. Daha agresif olmak istiyoruz. İlk maçta geçişlerde rakibimize birçok pozisyon verdik. Kaybettiğimiz toplarda rakibimiz daha etkiliydi. Bize göre daha çok maç oynamış bir takım. Biz de Avrupa’da 6, ligde 2 maç oynadık. Avantajımız var. Bunu da kullanacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Bu avantajı kullanacağız. Asıl olarak gerçek oyunumuzu sahaya koymak. Rakibimizin de çok etkili hücumları var. Kanatları çok etkili bir şekilde kullandılar. Daha sert, daha dirençli daha çok topa sahip olan, top rakipteyken daha agresif olan bir takım olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’nın dönmesi için milli takım arasını hedef seçtiklerini söyleyen Okan Buruk, "O arada mümkün olursa hazırlık maçı yapacağız. Hazırlık maçında onu kullanıp, devamında da takım içerisinde olacak" dedi.

"GEÇEN SENE HAYAL ETMİŞTİM"

Baskının da olacağını belirten Buruk, "Bunların hepsi bizi maça hazırlayacak unsurları. Asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Galatasaray’ın son iki senesine baktığınızda net bir şekilde buna ihtiyacı olduğunu görüyoruz. 13. sırada ligi bitirmiş bir takım, bir sonraki sene şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi’ne girme şansını yakalıyor. Bu bizim için de Galatasaray taraftarı için de önemli ve değerli. Buna çok odaklandık. Geçen sene de şampiyon olmak isterken de hayal ettiğim şeylerden biri Galatasaray’ın tekrar Şampiyonlar Ligi’nde oynamasıydı. Türk futbolu için önemli bir puan. Şampiyonlar Ligi’ne giriş puanı, oradaki maddi getiriler, manevi olarak takımımızın orada olması Galatasaray’ın hedeflerinden biri. İnşallah bunu başarırız" açıklamasında bulundu.

"TFF'NİN KARARI DOĞRUYDU"

Ligde maçların ertelenmesiyle ilgili sorulan soruya Okan Buruk, "Çok olumlu baktığım bir şeydi. Avrupa’da oynayan diğer takımlarımız da buna olumlu baktı. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Herkes play-off oynuyor. Bunu ayırt edemeyenler oluyor. Molde de maç oynamadı. Çok kritik bir eşik. Burada federasyonun verdiği karar doğru ve yerindeydi. Norveç’ten sabah 7’de döndük. Bu hazırlık süreci için de değerli oldu. Molde maçına hazırlanabildik. Hem dinledik, hem hazırlandık. Türkiye’yi temsil etmek için hazırız. Türkiye Futbol Federasyonu’nda teşekkür ederim. Avrupa’da oynayan takımlarının da düşüncesinin bu şekilde olduğunu biliyorum” diye cevap verdi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü ana hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu daha sonraki süreçte de gruplardan çıkmak istediklerini söyledi" diye cevap verdi.

2008 yılından beri Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden gruplara bir Türk takımının kalamadığını hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Galatasaray takımı geçen sene de bizle birlikte birçok rekor imza attı. Ana amacımız Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Şampiyonlar Ligi’ne girip, bu tür unvanı da yaşarsak bizim için ekstra bir sevinç olur. Türk takımı için Şampiyonlar Ligi’ne girmek çok önemli. Galatasaray’ın genlerinde Avrupa olduğunu, Şampiyonlar Ligi olduğu olduğunu söylüyoruz. Tekrar bu arenada olmak için bizim için önemli. Buradaki düşüncemiz bu. Yaklaşık 15 senelik bir özlem de bitmiş oluyor, elemelerden gruplara girmek" dedi.

"TRANSFERDE ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZUNU KULLANMAK İSTİYORUZ"

Transferlerle ilgili de konuşan Buruk, "Burada gidenler oluyor, gelenler oluyor. Bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yunus uzun süre gitmek istediğini belirtti. Mecburen en sonunda izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor. Takımımıza takviyeler yapmayı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne gidersek bu önemli bir koz. Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmaya çalışacağız. Teknik adam elindeki oyunculardan daha iyi oyuncular ister. En iyisini almak istiyoruz. Bazen bu anlamda zorlanıyorsunuz. Alamama riski de var, çok iyi oyuncu alma şansı da var. Direkt Galatasaray’a katkı sağlayacak, Şampiyonlar Ligi’ne girersek önemli katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"EN ÖNEMLİ ŞEY ICARDI'NİN KALMASIYDI"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için ise Okan Buruk, "Geçen senden sonra Mauro bizim için kilit isimdi. Transfer döneminde benim için en önemli şey, Mauro’nun takımda kalması, devam etmesiydi. Başkanımıza, yönetimiz, Erden Bey çok çaba sarf etti. Hepsi teşekkür etmek istiyorum. Bizim için sadece golcü değil, karakteriyle de önemli bir lokomotif. Bu maçlarda da hücumdaki goller ve asistlerle bir santrforun yapabileceği en maksimum şeyi yapıyor. Milli takım arasında dinlenme süresi olacak. Bize verdiği katkı önemli" değerlendirmesinde bulundu.

