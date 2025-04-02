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  4. Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."

Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2025 23:51
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 12. kez eledi. Kazandıkları maçın ardından konuşan Okan Buruk, "Maçın hakemlerini tebrik etmeye gitmiştim. Mourinho geldi ve arkamdan burnumu sıktı. Yaptığı hareket şık değildi. Teknik adamların daha nazik olması gerekiyor. Hatta maç başında da birbirimizin elini sıkmalıydık." dedi.

Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kendisine yaptığı hareketi değerlendirdi. Olayı büyütmeyeceğini söyleyen Okan Buruk, bütünleyici konuştu.

"ÇİZİLEN ÇİZGİYE İNANMIYORUM"

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Okan Buruk, "Çok iyi başladık, ilk 45'te hem attığımız 2 gol hem de kaçırdıklarımızla devrede 3'ü 4'ü bulabilirdik. Rakibin ilk atağı gol oldu, enteresan bir çizgi vardı. Net şekilde ofsayt olarak gözüküyordu ama çekilen çizgi bize garip geldi. Çizilen çizgiye inanmıyorum. Maçın başından sonuna kadar pozisyona girdik, 2. yarı pozisyonlar da verdik. Bugün 6-7 gol atabilirdik, rakip de 2-2'yi bulabilecek bir şans yakaladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL, ÇOK ABARTMAYACAĞIM"

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Okan Buruk, Jose Mourinho ile yaşananlar hakkında, "Benim aramda bir şey olmadı. Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım." ifadelerini kullandı.

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