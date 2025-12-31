Okan Buruk'tan o isme veto! Yıldız ismin ayrılığına izin çıkmadı

Galatasaray'da ara transfer dönemi hazırlıkları sürerken takıma katılacak isimlerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Bu isimler için Sarı-Kırmızılılar'a teklifler gelmeye devam ederken bu isimlerden olan genç oyuncu Arda Ünyay için Okan Buruk'tan talimat geldi.

BURUK'TAN İZİN YOK

Sezonun ilk yarısında çok kritik maçlarda forma şansı bulan Arda Ünyay'la ilgili kulübe çok sayıda kiralama teklifi gelmişti. Okan Buruk'un genç stoperi mutlaka rotasyonda tutmak istediği ve bu nedenle gelen tekliflerin tamamının geri çevrildiği öğrenildi.

Arda'nın da Galatasaray'dan ayrılma fikrine şu anda çok soğuk baktığı ifade edildi. 18 yaşındaki genç stoper, Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 9 maçta süre buldu.