Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax galibiyeti sonrası açıklama! Hedefini ilk 8 olarak duyurdu! Osimhen sözleri gündem oldu

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı Victor Osimhen’in hat-trıck’i ile 3-0 yendi ve puanını 9’a çıkarttı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Liverpool maçındaki galibiyetin şansa olmadığını ve sarı-kırmızılıların hedefinin ilk 8 olduğunu açıkladı. İşte sözleri… | Galatasaray haberleri

‘‘İLK 8 HEDEFİMİZ VAR!’’

Okan Buruk, "Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz. Liverpool'u şansa yenmedik, iyi oyunla yendik. Planlamış, inanmışlık... Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Bodo Glimt galibiyeti, Ajax galibiyeti... Bu bizim için kritik bir periyot. Bundan sonra iki galibiyet daha alırsak, ilk 8 hedeflerimiz büyüyecek. Herkesin hedefi burada önce ilk 24, sonra ilk 16, sonra ilk 8..." dedi.

‘‘AJAX ERKEN GOL YİYORDU…’’

Okan Buruk, "Liverpool maçıyla oyun ve özgüven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk. Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik." diye konuştu.

‘‘BU YÜZDEN ÇOK SEVİNÇLİYİM…’’

Okan Buruk, "İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim." dedi.

Okan Buruk, "Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık. Mutluyum." diyerek sarı-lacivertli takıma bir göndermede bulundu.

VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Okan Buruk, "Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak." açıklamasında bulundu.

''GALATASARAY'IN HEDEFLERİ DAHA ÖNEMLİ!''

Soru: "Bu sezon bambaşka bir Okan Buruk var. Bugün tam anlamıyla Avrupa arenasında görücüye çıktınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Yükselen bir yıldızsınız şu an."

Okan Buruk: "Benim için en önemlisi Galatasaray'ın başarısı. Galatasaray'ın akademisinden yetişen orda uzun yıllar futbol oynayan, şimdi de bu takımın başında olan bir insanım. O yüzden Galatasaray başarılı oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı ve geleceği, hedefleri daha önemli." diyerek sözlerine nokta koydu.