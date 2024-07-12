Okan Buruk'tan Süper Kupa maçına stadyum tepkisi! ''Beşiktaş’ın istediği de Olimpiyat Stadı’ydı"

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında LASK Linz’e 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Okan Buruk, “Kampın ilk maçı. Yoğun antrenmanlar yaptık. Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuzu gördük, süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Ben memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. Zor bir takıma karşı oynadık. Onların 4’üncü hazırlık maçı. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik. Rakibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yusuf Demir ve Metehan Baltacı’nın performansını değerlendiren Buruk, “Yusuf’un hazır olarak geldiğini gördük. Bu oyuncuların bize vermiş olduğu mesaj oluyor aslında. İyi çalışmış buraya iyi bir şekilde geldi. Yusuf’tan bu mesajı aldık. Mental olarak da önceki seneye göre çok iyi bir şekilde geldi. Bugün hem toplu hem topsuz oyunu çok iyi oynadı. Çok fazla top kazandı. Metehan beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene ve önceki sene kamplarında Metehan’ı hep oynatmaya çalıştık. Eyüpspor’da iyi bir sene geçirdi. Burada bizimle beraber. Bugün attığı goller, oyun içerisinde oynadığı oyun… Oyun performansı iyiydi” şeklinde konuştu.

“ZAHA ÖNEMLİ MAÇLAR OYNADI”

Wilfried Zaha’nın çok değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Geçen seneki şampiyonlukta da bir çok maçta payı var. Önemli maçlar kazandırdı. Yabancı oyuncu sayısını seçmekte çok zorlanacağız. Özel oyuncular. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Bazı genç oyuncularımızı kiralık vereceğiz yine” sözlerini sarf etti.

“FİKSTÜRLER OYNANMADAN AVANTAJ DİYEMEZSİNİZ”

Süper Lig fikstürüyle ilgili konuşan Buruk, "Fikstürler oynanmadan avantaj diyemezsiniz. Önümüze gelen fikstürü oynayacağız ve geçen seneki 36 maçı kazanmıştık, bu senede hepsini kazanmak istiyoruz. Rekorları devam ettirerek 25’inci şampiyonluğu kazanmak istiyoruz” dedi.

"BEŞİKTAŞ’IN İSTEDİĞİ DE OLİMPİYAT STADI’YDI"

Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olması hakkında Okan Buruk, "Olimpiyat Stadı’ysa Allah kolaylık versin hepimize. Siz görüyor musunuz sahayı? Herkese bir dürbün o zaman. Ben saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Bazen geri dönerken bir pozisyon geçmiş başka bir pozisyon başlıyor. Ben çok istemiyordum ama Beşiktaş’ın istediği de Olimpiyat Stadı’ydı. Hayırlısı olsun. 3 Ağustos başlayacağız. İki iyi ve büyük takım bir araya gelecek. Bizim için de hazırlık hedefi Süper Kupa maçı. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

VAR hakemi konusunu değerlendiren Buruk, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Yabancı VAR hakemi geldikten sonra aslında tansiyon biraz daha düştü. Bunun yanında baktığımızda Türk hakemlerine çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Aynı hataları yabancı hakemler yapınca kimsenin sesi çıkmadı ama aynı hataları Türk hakemler yapınca çok kişinin sesi yükseldi. Son görünen ortam yabancı VAR hakemlerinin tansiyonu düşürdüğü ve böyle devam etmesi gerektiği.”

