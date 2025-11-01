SPOR

Okan Buruk'tan Türk hakemlerine salvo! "Genel olarak bunu çok seviyorlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 golsüz eşitlikle biten Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem, kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Uyarabilirdi Onana'yı, belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı." dedi.

Emre Şen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı yaşanan puan kaybı sonrası konuştu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"MAÇIN BAŞINDA İYİ OYNAMADIK"

"Maçın başını belki iyi oynamadık. Devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarı belli bir dakikadan sonra oyunu tamamen aldık. Rakibin bazı geçişleri oldu. Tehlike yaratma şansı verdik. Maç rakamlarının daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Beceri eksikliği vardı. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik, kanatlardan rahat gittik. Çok net baskı görmedik rakipten. Trabzonspor'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca, rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Gol beklentisi rakibimizden daha yüksek tuttuk. Rakibimizin de oyun içerisinde gol atabilir tehlikesini hissediyorsunuz kalenizde. Direkt oyunu Onuachu'ya iyi oynuyorlar. Ceza sahası dışı şuttan iyiler, duran topta iyiler. Biz de duran topları daha iyi kullanabilirdik. Bazen kötü ve acele kullandık."

"KENDİ KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

"Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5-3-2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık."

"TÜRK HAKEMLERİ BUNA BAYILIYOR"

"Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem, kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Uyarabilirdi Onana'yı, belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar."

