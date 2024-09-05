SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan Yusuf Yazıcı için karar! Veto etti...

Okan Buruk'tan Yusuf Yazıcı için karar! Veto etti...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Okan Buruk, bonservisi elinde bulunan milli oyuncu Yusuf Yazıcı transferini veto etti. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan Yusuf Yazıcı için karar! Veto etti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden Yusuf Yazıcı için sürpriz bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a olası transferi, teknik heyet tarafından veto edildi.

OLYMPIAKOS OLMADI

yusuf-yazici-depophotos-arsiv-21-61ml

Haberde, Yusuf'un ilk tercihinin yurt dışında kalmak olduğu ve Olympiakos ile görüşmelerde bulunduğu ifade edilirken, Olympiakos'un Sergio Oliveira transferi sonrası bu ihtimalin ortadan kalktığı kaydedildi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

1217808

Öte yandan bu gelişme üzerine Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği ancak teknik heyetin olumsuz fikrinin değişmediği kaydedildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Yusuf Yazıcı son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Mourinho'dan yönetime baskı! Israrla istiyor... 'O transferi artık bitirin'

Mourinho'dan yönetime baskı! Israrla istiyor... 'O transferi artık bitirin'

Başkan resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrıldı, Arda Turan kaptı

Başkan resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrıldı, Arda Turan kaptı

Okan Buruk'tan Yusuf Yazıcı için karar!

Okan Buruk'tan Yusuf Yazıcı için karar!

İnanılmaz! Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor

İnanılmaz! Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.