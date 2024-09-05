Okan Buruk'tan Yusuf Yazıcı için karar! Veto etti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden Yusuf Yazıcı için sürpriz bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a olası transferi, teknik heyet tarafından veto edildi.

OLYMPIAKOS OLMADI

Haberde, Yusuf'un ilk tercihinin yurt dışında kalmak olduğu ve Olympiakos ile görüşmelerde bulunduğu ifade edilirken, Olympiakos'un Sergio Oliveira transferi sonrası bu ihtimalin ortadan kalktığı kaydedildi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Öte yandan bu gelişme üzerine Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği ancak teknik heyetin olumsuz fikrinin değişmediği kaydedildi.