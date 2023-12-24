Okan Buruk'tan Zaha'ya çok ilginç motivasyon konuşması! 'Fenerbahçe seni istiyordu...'

Ligin 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala sezon başında kadroya katılan ancak bir türlü istenilen seviyede performans veremeyen Zaha ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

"F.BAHÇE DE SENİ İSTİYORDU"

Genel olarak beklentilere yanıt veremeyen Fildişi Sahilli oyuncuyu motive eden sarı-kırmızılı hocanın, "Fenerbahçe de seni çok istiyordu. Bizi tercih ettin. Çık ve derbide nasıl bir oyuncu olduğunu göster" dediği öğrenildi.

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.





