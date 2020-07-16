SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Okan Buruk tarihi başarıya bir adım uzakta

Okan Buruk tarihi başarıya bir adım uzakta

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşımaya yakın olan Okan Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçmek istiyor.

Okan Buruk tarihi başarıya bir adım uzakta

Medipol Başakşehir'deki ilk sezonunda şampiyonluğa çok yakın olan Buruk büyük bir başarıya imza atmaya bir adım uzakta.

Daha önce Süper Lig'de yalnızca 4 ismin hem hem de futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan başarılı isimler arasına, Okan Buruk da adını yazdırmaya hazırlanıyor.

Buruk'un Başakşehir'i, ligin bitimine 2 hafta kala 66 puan topladı ve en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekip, bu hafta sonu HES Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde, Trabzonspor'un oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

GÜNEŞ, KOCAMANİ SAĞLAM VE HAMZAOĞLU

Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan 4 isim Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu olmuştu.

Trabzonspor'un unutulmaz kalecilerinden olan Şenol Güneş, bordo-mavili takımın kazandığı 6 şampiyonlukta da kaleyi koruyan isimdi. Güneş, teknik adam olarak ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş ile üst üste iki şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ertuğrul Sağlam ise 1994-1995 sezonunda futbolcu olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sağlam, teknik direktör olarak da Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda kazandığı ilk ve tek şampiyonlukla adını tarihe yazdırdı.

KOCAMAN VE HAMZAOĞLU AYNI TAKIMLARLA KUPAYA ULAŞTI

Aykut Kocaman ise hem teknik adam hem de futbolcu olarak Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan isim olmayı başardı.

Futbolcu olarak 1988-1989 ve 1995-1996 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak da 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Hamza Hamzaoğlu da Galatasaray'da, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de başardığı gibi futbolculuğu döneminde 2, teknik adam olarak 1 şampiyonluk sevincini yaşadı.

Hamzaoğlu, Galatasaray'ın formasını giydiği dönemde 1992-1993 ve 1993-1994'te üst üste iki şampiyonluk yaşarken, teknik direktör olarak da 2014-2015'te sarı-kırmızılı takımı teknik direktör olarak şampiyonluğa taşıdı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!

Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başakşehir, şampiyonluğunu ilan ediyor!

Başakşehir, şampiyonluğunu ilan ediyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mesut Özil sürprizi!

Mesut Özil sürprizi!

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Buruk tarihi başarıya bir adım uzakta

Tarihi başarıya bir adım uzakta

Mehmet Topal tarihe geçmeye hazırlanıyor

Topal tarihe geçmeye hazırlanıyor

Okan Buruk: "Şampiyon olabilirdik ama haftaya kaldı"

Haftaya şampiyonuz!

Rıdvan Dilmen: Lig bitti

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

ÖZET | Konyaspor - Başakşehir maç sonucu: 4-3

Başakşehir Konya'dan çıkamadı!

Konyaspor - Başakşehir | CANLI

Konyaspor 4-3 Başakşehir | CANLI

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.