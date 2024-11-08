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Okan Buruk Tottenham'ı da ezdi geçti, rekorlarına bir yenisini daha ekledi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.11.2024 07:37
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Galatasaray İngiliz devi Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken alınan bu galibiyet sonrası Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini eklemiş oldu. İşte detaylar...

Okan Buruk Tottenham'ı da ezdi geçti, rekorlarına bir yenisini daha ekledi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.

BİR REKOR DAHA

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Okan Buruk, Tottenham galibiyetiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

HERKESİ GERİDE BIRAKTI

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Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

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