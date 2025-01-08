Okan Buruk transfer dönemi için net konuştu! "Görüştüğümüz oyuncular var!"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray, taraftarı önünde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı atarken, turuncu-lacivertlilerin golleri Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'ten geldi. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"UZUN SÜREDİR OYNAMAYANLAR İÇİN SINAVDI"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Maça bakarsak; ilk yarı üretkenliğimiz biraz daha azdı. Yediğimiz gole kadar rakibimizi kalemize getirmemiştik. Yediğimiz golden sonra Günay'ın iki net kurtarışı vardı. İkinci yarı değişikliklerle beraber daha çok üretmeye başladık. Mertens ve Yunus ile daha organize hücum ettik. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Kalemize gelme şansı vermedik. Üretkendik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik. Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Oyun içinde güçlü ve planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü kutlarım. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek. " sözlerini sarf etti.

OSIMHEN'İN DURUMU HAKKINDA

Hastalığından kaynaklı bugün süre bulamayan Victor Osimhen ile ilgili Buruk, "Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız.Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer dönemi isimler geçiyor. Başlamadan konuşmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız, düşüncelerimiz var. Doğru karar vermek, doğru oyuncular üzerinden gitmek gerekiyor. Nedenlerinden biri, yabancı sayısı ve Avrupa Ligi için 3 oyuncu değiştirme. Çok iyi bir planla gitmeliyiz. Hangi mevkiye alacağız, çok yönlü oyuncu mu alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 13'ü transfer başlıyor, bu maçı geçtikten sonra da biraz daha netleşecek. Oyuncuların da bir an önce bize katılmasını istiyoruz. Hedefimiz büyük, şampiyonluk ve Avrupa. Yine Türkiye Kupası önemli. Üç kupa için yarışmalıyız. Bunun için de çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var."