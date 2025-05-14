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Okan Buruk’un, 2. Türkiye Kupası sevinci

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde teknik adam olarak Ziraat Türkiye Kupası’nı 2. kez kazandı.

Okan Buruk’un, 2. Türkiye Kupası sevinci
Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep’te karşılaştığı Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk da kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Buruk, bu sonuçla teknik adam olarak Türkiye Kupası’nı 2. kez kazanma sevinci yaşadı. 51 yaşındaki teknik direktör, daha önce Akhisarspor ile 2018 yılında finalde Fenerbahçe’yi geçerek, Türkiye Kupası’nı almıştı.

GALATASARAY İLE 4, TOPLAMDA 6. KUPASI KAZANDI

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 2, TFF Süper Kupa’da da 1 kez mutlu sona ulaşan Buruk, kupa sayısını da 4’e çıkardı. 51 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde Başakşehir ile Süper Lig’de şampiyonluk, Akihisarspor ile de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Futbolculuk döneminde de Türkiye Kupası’nı alan Okan Buruk, bunların 4’ünü Galatasaray’da, 1’ini de Beşiktaş’ta kazandı.

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Okan Buruk galatasaray
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