SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'un en son isteyeceği şey oldu! Menajeri resmen açıkladı: Motivasyonunu kaybetti

Galatasaray’ın kilit isimlerinden Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur’dan beklenmedik açıklamalar geldi. Bentancur, yıldız oyuncunun motivasyon kaybı yaşadığını ve Brezilya’dan bir kulübün, Torreira’ya Galatasaray’daki maaşını ödemek için çaba gösterdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Okan Buruk'un en son isteyeceği şey oldu! Menajeri resmen açıkladı: Motivasyonunu kaybetti
Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da takımın vazgeçilmezlerinden olan gerek saha için performansı gerekse saha dışındaki karakteriyle taraftarın sevgilisi olan Torreira için menajerinden taraftarı oldukça üzen bir açıklama geldi.

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

"MOTİVASYONUNU KAYBETTİ"

Okan Buruk un en son isteyeceği şey oldu! Menajeri resmen açıkladı: Motivasyonunu kaybetti 1

Bentancur yaptığı açıklamada, Torreira'nın motivasyonunu kaybettiğini söylerken yıldız isim için Brezilya'dan bir kulübün devreye girdiğini duyurdu.

İŞTE BENTANCUR'UN SÖZLERİ:

Okan Buruk un en son isteyeceği şey oldu! Menajeri resmen açıkladı: Motivasyonunu kaybetti 2

"Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor."

"Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O teklif sonrası sosyal medya karıştı! En-Nesyri için görülmemiş takasO teklif sonrası sosyal medya karıştı! En-Nesyri için görülmemiş takas
4 büyükleri peşine taktı! Dev transfer savaşı4 büyükleri peşine taktı! Dev transfer savaşı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Lucas Torreira son dakika ayrılık galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.