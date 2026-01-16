Okan Buruk'un en son isteyeceği şey oldu! Menajeri resmen açıkladı: Motivasyonunu kaybetti

Galatasaray'da takımın vazgeçilmezlerinden olan gerek saha için performansı gerekse saha dışındaki karakteriyle taraftarın sevgilisi olan Torreira için menajerinden taraftarı oldukça üzen bir açıklama geldi.

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

"MOTİVASYONUNU KAYBETTİ"

Bentancur yaptığı açıklamada, Torreira'nın motivasyonunu kaybettiğini söylerken yıldız isim için Brezilya'dan bir kulübün devreye girdiğini duyurdu.

İŞTE BENTANCUR'UN SÖZLERİ:

"Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor."

"Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı."