Okan Buruk'un gündem olan küfürlü tezahüratına Mahmut Uslu'dan çok sert cevap! "O şarkıyı..."

Aziz Yıldırım dün Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan eski yönetici Mahmut Uslu da Ankara'daki genel kurulda açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN O GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Florya'da coşkulu bir kutlama düzenlemişti. Geceye sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk damga vurmuştu. Taraftarların hep bir ağızdan argo kullandığı anlara Okan Buruk'un da eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Okan Buruk, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kullandığı küfürlü 'Şinanay' bestesine eşlik etmiş, o anlar sosyal medyada tepki çekmişti.

MAHMUT USLU: O ŞARKIYI SENEYE YALATACAĞIZ

Uslu, Okan Buruk'un o görüntüleri hakkında çok sert sözler söyledi. Uslu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi."







