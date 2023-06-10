Okan Buruk'un maaşı gündem oldu! İtiraz eden Galatasaraylı taraftarlar var...

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı bilgilendirmeye göre, Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Buruk, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşımıştı.

20 MİLYON TL

Galatasaray Kulübünün daha önce KAP'a yaptığı bildirimde, Buruk'a 2023-2024 sezonu için senelik net 20 milyon lira ödeneceği duyurulmuştu. Bu maaşın hala düşük kalması sosyal medyada gündem konusu oldu.

JORGE JESUS 7 MİLYON EURO, OKAN BURUK 800 BİN EURO

Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’un 7 milyon euro aldığını gören Galatasaraylı taraftarlar, Okan Buruk'un sadece 800 bin euro almasına tepki gösterdi. Erden Timur'un ise Dursun Özbek ile görüşerek zam yaptıracağı iddia edildi.



