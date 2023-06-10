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Okan Buruk'un maaşı gündem oldu! İtiraz eden Galatasaraylı taraftarlar var...

10.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'i lider bitirerek 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Okan Buruk ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'ın başında kazanacağı yıllık ücret de belli oldu.

Okan Buruk'un maaşı gündem oldu! İtiraz eden Galatasaraylı taraftarlar var...

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı bilgilendirmeye göre, Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Buruk, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşımıştı.

20 MİLYON TL

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Galatasaray Kulübünün daha önce KAP'a yaptığı bildirimde, Buruk'a 2023-2024 sezonu için senelik net 20 milyon lira ödeneceği duyurulmuştu. Bu maaşın hala düşük kalması sosyal medyada gündem konusu oldu.

JORGE JESUS 7 MİLYON EURO, OKAN BURUK 800 BİN EURO

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Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’un 7 milyon euro aldığını gören Galatasaraylı taraftarlar, Okan Buruk'un sadece 800 bin euro almasına tepki gösterdi. Erden Timur'un ise Dursun Özbek ile görüşerek zam yaptıracağı iddia edildi.


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