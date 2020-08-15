Okan Buruk: Vedat Muriqi Türkiye'nin en iyisi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Lazio'ya transferi an meselesi olan Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan Okan Buruk, Vedat Muriqi için "Türkiye'de en iyisi" dedi.

"TÜRKİYE'DE EN İYİSİ"

Türkiye'de en iyisi. Birkaç yıl önce ondan büyük beklenti yoktu ama şu anda gösterdiği performansla İtalya'nın en iyi kulüplerinde oynamayı hak ediyor. En önemli özelliği hava toplarındaki başarısı ama fedakar ruhu. Hem takım arkadaşlarına boş alan açmayı, hem de bitirici özellikler var. 3-5-2 sistemine uygun mu? Bence uygun."

(FUTBOL ARENA)