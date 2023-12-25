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Okan Buruk yayıncı kuruluşu suçlamıştı, Güntekin Onay bu sözlere yanıt verdi!

25.12.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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Ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin 22. dakikasında Icardi ile Djiku arasında yaşanan mücadele sonrası Sarı-Kırmızılılar'dan yoğun bir penaltı itirazı yükselirken, Okan Buruk maç sonunda yayıncı kuruluşa görüntüyü ekrana düzgün şekilde vermediği konusunda eleştiri gelmişti. Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Buruk'a yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 22. dakikasında Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonun gösterilmediğini söyleyerek yayıncı kuruluşa tepki göstermişti.

"26 KAMERAYLA ÇEKİLİYOR"

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Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Okan Buruk'a verdiği cevapta "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil. En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"VAR'IN ORTA HAKEMİ UYARMASI LAZIMDI"

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Güntekin Onay ayrıca "Biz de görüntüden anlayamadık. Ancak VAR'ın orta hakemi uyarması ve beklemeleri lazımdı. Bu VAR hakemliği de atom mühendisliği, beyin cerrahlığı değil! Sizin yaptığınız iş de çok zor değil. Bütün sorumluluk, stres sahadaki hakemde. Orada bir odada sessizce oturuyorsunuz, maçın sesi bile gelmiyor. Sabah 06:00'da kalkıp üç vesait değiştirip evine ekmek götürenlerin işi zor. Siz hayat da kurtarmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yani? İki saat odada oturuyorsunuz." dedi.

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