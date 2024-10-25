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Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'dan etkileyici istatistik! Dev kulüpleri gerisinde bıraktı... Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 20:55
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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray, bu sezon kaydettiği duran top gollerinde Türkiye ve Avrupa'daki dev kulüpleri geri bırakarak bu alanda zirveye yerleşti. İşte detaylar...

Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'dan etkileyici istatistik! Dev kulüpleri gerisinde bıraktı... Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Yoluna iki kulvarda devam Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yakaladığı istatistik ile Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

9-Antalyaspor

Bu sezon ligde 27 gol kaydeden sarı - kırmızılılar bu gollerin 9'unu duran toptan buldu. Geçtiğimiz sezonda 15 gol atan cimbom, bu alanda Avrupa'nın zirvesine oturdu.

DEV KULÜPLERİ GERİSİNDE BIRAKTI

9-Elfsborg

Geçen sezondan beridir duran toplardan 24 gol bulan sarı - kırmızılılar, Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri gerisinde bırakmayı başardı.

SIRADAKİ MAÇ BEŞİKTAŞ

6-Kasımpaşa

Okan Buruk önderliğinde Galatasaray, Avrupa dönüşü Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pazartesi günü saat 20.00'da RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Okan Buruk Avrupa galatasaray
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