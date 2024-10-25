Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'dan etkileyici istatistik! Dev kulüpleri gerisinde bıraktı... Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Yoluna iki kulvarda devam Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yakaladığı istatistik ile Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Bu sezon ligde 27 gol kaydeden sarı - kırmızılılar bu gollerin 9'unu duran toptan buldu. Geçtiğimiz sezonda 15 gol atan cimbom, bu alanda Avrupa'nın zirvesine oturdu.

DEV KULÜPLERİ GERİSİNDE BIRAKTI

Geçen sezondan beridir duran toplardan 24 gol bulan sarı - kırmızılılar, Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri gerisinde bırakmayı başardı.

SIRADAKİ MAÇ BEŞİKTAŞ

Okan Buruk önderliğinde Galatasaray, Avrupa dönüşü Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pazartesi günü saat 20.00'da RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.