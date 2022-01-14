MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Okan Karacan'ın yeni işi! "Duyarsız kalamıyorum"

Okan Karacan'ın yeni işi! "Duyarsız kalamıyorum"

14.01.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Karacan sunuculuk ve oyunculuk dışında yeni bir alanda çalışıyor. Reklam ajansı sahibi olan ünlü sunucu Okan Karacan, markaların dijitalleşme sürecinde aranan isim olmayı başardı.

Okan Karacan'ın yeni işi! "Duyarsız kalamıyorum"

Oyuncu ve sunucu olarak tanınan Okan Karacan yeni bir sektöre el attı. Reklam ajansı sahibi olan ünlü sunucu Okan Karacan İzmir’de 30 yıldır faaliyet gösteren bir deri firmasının reklam yüzü oldu.

Firmanın e ticaret satış sitesinden sosyal medya hesaplarının yönetilmesine kadar birçok konuda hizmet veren Karacan açıklamasında “Ege Bölgesi’nden güzel talepler geliyor, ben de duyarsız kalamıyorum” diyerek dijitalleşme sürecinde tanıtımın ayrı bir boyut kazandığını belirtti.

Bundan böyle haftada bir İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Bodrum, Kuşadası gibi yerleri ziyaret edeceğini belirten Okan Karacan bölge halkına, “Bu yüzden artık yazın tatilci değil, kışın mesai arkadaşınızım” diye konuştu.

308c82f0-9b98-44fc-b588-7fc58ce8e07b

Yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta ailesi ile ilgilenen başarılı sunucu, reklamcılık ve yapımcılık konusunda da üretmeye devam ederken, baharda vizyona girecek sinema filmi “Külahımı Anlatın” ile de sevenlerini güldürecek.

0379b290-e59d-490b-95b6-dc9b1ad9da57

Uzun yıllar, televizyon, radyo program yapımcılığı, sunuculuğu, sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğu yapan Karacan, 2014 yılında iç mimar Zeynep Karacan ile evlendi. Ayşenaz ve Alican adında iki çocuk babası olan Okan Karacan, bir yanda işini yaparken diğer yanda ailesini de ihmal etmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Ünlü mankenin yeğeni çıktı! Görenler şoke olduÜnlü mankenin yeğeni çıktı! Görenler şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Okan Karacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

40 bin TL kira verdiği evin manzarasını paylaştı! "Türbe gibi"

40 bin TL kira verdiği evin manzarasını paylaştı! "Türbe gibi"

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.