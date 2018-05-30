Okan Kocuk, aday kadrodan çıkarıldı

Tunus ve Rusya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un formasını giyen kaleci Okan'ın ailevi sağlık sorunları nedeniyle 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapılacak maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması ve taraftara mesaj!
Ozan Tufan'dan tarihi karar!
Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi
Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var
Arsene Wenger Ali Koç ile görüşecek
Ali Koç'tan Gökhan Gönül itirafı
Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bonservisi 4-5 milyon euro!
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Antrenörden hakeme tokat! Kadın taraftarlardan şok sözler
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Okuyucu Yorumları 0 yorum