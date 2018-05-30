SPOR

Okan Kocuk, aday kadrodan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 30.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Okan Kocuk, aday kadrodan çıkarıldı

Tunus ve Rusya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un formasını giyen kaleci Okan'ın ailevi sağlık sorunları nedeniyle 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapılacak maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Kocuk tunus Rusya a milli futbol takımı

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