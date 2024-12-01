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  4. Okan Kurt Survivor 2025'e katılacak mı? Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın teklifini açıkladı

Okan Kurt Survivor 2025'e katılacak mı? Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın teklifini açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 15:17
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Survivor 2025 için bomba bir isme de teklif gitti. Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın eşi Okan Kurt'u Survivor'a çağırdığını açıkladı. Akalın sözleriyle dikkat çekti.

Okan Kurt Survivor 2025'e katılacak mı? Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın teklifini açıkladı

2025 Survivor sezonu için heyecan dorukta! Her sezon büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Survivor, 2025'te de aynı ilgiyle izlenecek gibi görünüyor. Survivor 2025 kadrosu hakkında yapılan araştırmalar hızla artarken, izleyiciler bu yılki yarışmacıları merakla bekliyor. Peki, Survivor 2025 kadrosunda kimler yer alacak?

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın kadroda hangi isimleri değerlendireceği merak edilirken Demet Akalın'dan bomba bir açıklama geldi.

Survivor 2025 hakkında konuşan Demet Akalın eşi Okan Kurt'a teklif geldiğini şu sözlerle açıkladı:

"Geçen hafta yine Survivor'dan çağırdı patron onu! Her sene ama her sene yılmadan... Acun diyor ki 'koy çocuğu televizyonunun önüne...' E patron; 'orada baba baba' diye bağırsın. Ya dedim sende 4-5 tane kız olunca senin için kolay söylemesi. Hira mümkün değil bırakmaz."

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SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL OLACAK?

Survivor 2025 sezonu için henüz yayın tarihi duyurulmadı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Okan Kurt Survivor 2025
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