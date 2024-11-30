İlk yarışmacı belli olmuştu! Survivor 2025 için Acun Ilıcalı'dan ilk kez açıklama geldi!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ekranlarda olacak. All Star formatıyla yayınlanacak olan yarışma için geri sayım başladı.

Hangi eski yarışmacıların yer alacağı belli değilken seyirciler de iyice meraklandı. Bu zamana kadar açıklama yapmayan Acun Ilıcalı ilk kez Survivor 2025'le ilgili konuştu.

"SURVİVOR SEÇMESİ YAPTIK"

Yeni sezon için konuşan Ilıcalı "Dün Survivor seçmesi yaptık. 12'de başladık gece 2'de bitti. 2'de toplantıya başladık 4'te bitti." dedi. Yeni sezon yarışmacıları ise henüz açıklanmadı.

İLK YARIŞMACI BELLİ OLMUŞTU!

Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurmuştu.