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Okan Zeki Karacan cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı

22.08.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta köftecide garson olarak çalışan Y.K.'nin taciz şikayeti üzerine sunucu Okan Zeki Karacan gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen Okan Zeki Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması başlatılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Okan Zeki Karacan cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan polis ifadelerindeki iddialara göre olay şöyle gelişti:

Beşiktaş'ta köftecide garson olarak çalışan Y.K., 13 Ağustos günü saat 19.00'da, çalıştığı köftecinin dış kısmında yer alan masadan sipariş alırken kaldırımdan geçen tanımadığı bir kişinin kalçasına eliyle dokunarak taciz edip yoluna devam ettiğini iş yerindeki arkadaşlarına söyledi.

Y.K.'nin arkadaşları koşarak taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi yakalayarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, taciz ettiği iddia edilen Okan Zeki Karacan'ı gözaltına alırken Y.K.'yi de ifade için polis merkezine götürdü. F.K. ifadesinde taciz edildiği iddialarını tekrarlayarak, Okan Zeki Karacan'dan şikayetçi olduğunu bildirdi.

"SEN BU KADINI ELLEDİN"

Okan Zeki Karacan ise ifadesinde; Y.K.'yi tanımadığını, 6 yaşındaki oğlu ile köftecinin önünden geçtikten bir süre sonra durdurulduğu tanımadığı kişiler tarafından, "Sen bu kadını elledin, para vereceksin" şeklinde ithamda bulunulduğunu ve aynı kişilerin saldırısına uğradığını ileri sürdü. Karacan, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmediğini ve iftira attığını iddia ettiği F.K.'den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

İfadelerin ardından hakkında 'cinsel taciz' soruşturması başlatılan Okan Zeki Karacan nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Okan Karacan taciz
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