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Okçulukta gözler Dünya Şampiyonası'na çevrildi

16.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tarihindeki ilk olimpiyat şampiyonluğuna Tokyo 2020'de Mete Gazoz ile ulaştığı okçuluk branşında, gözler ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda olacak.

Okçulukta gözler Dünya Şampiyonası'na çevrildi

Dünyanın en iyi okçuları, 19-26 Eylül tarihlerinde Yankton kentinde düzenlenecek Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda bir araya gelecek.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile milli sporcular Samet Ak ve Gülnaz Büşranur Coşkun, şampiyonaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Klasik Yay Milli Takımı'nın Antalya Belek'te, Makaralı Yay Milli Takımı'nın Çanakkele Gelibolu'da şampiyonaya hazırlandığını belirten Ergin, zorlu organizasyonda 4 ayrı kategoride 12 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyet takviminde yaşanan değişikliğe işaret eden Ergin, şunları söyledi:

"İki yıldır dünyamızı etkisi altına almış olan pandemi süreci sebebiyle ertelenen veya yerleri değişen yarışmaları göze aldığımızda, dünya şampiyonası normal tarihinden çok daha ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. Bu bizleri ve dünyadaki birçok teknik ekibi performans kontrolü anlamında gerçekten çok zorlamakta.

Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık süreci ve olimpiyatların tamamlandığını düşünürsek, şu anda olabilecek en yoğun hazırlık programıyla sporcularımızı dünya şampiyonasına hazır hale getirmeye çalışıyoruz."

Türk Milli Takımı'nın her katıldığı yarışmada olduğu gibi bu şampiyonada da en fazla madalya sayısına ulaşabilmeyi hedeflediğini anlatan Ergin, şunları kaydetti:

"Katılacağımız 4 ayrı kategoride de dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan ve bu yarışmada madalya kazanması muhtemel birçok sporcumuz var. Özellikle makaralı yay kadınlar ve erkeklerde sporcularımız takım halinde dünyanın zirvesinde bulunuyor. Klasik yayda 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu Mete Gazoz ve aynı olimpiyatlarda karışık takımda Mete ile beraber olimpiyat dördüncülüğünü elde eden Yasemin Ecem Anagöz de takımımızda. Sporcularımızın, olabilecek en yoğun antrenmanla yaklaşık 20 gündür hazırlıklarını tamamlamak için mücadele ediyoruz. Önemli olan bu Kovid-19 sürecinde hem sağlık açısından sporcularımızın durumunu kontrol altında tutabilmek hem de sakatlık yaşamadan dünya şampiyonası sürecini tamamlamak olacak."

Yankton'da aynı zamanda dünya kupası finalinin de yapılacağını hatırlatan Ergin, burada da şampiyonluk mücadelesi vereceklerini, yılı en iyi şekilde kapatmak istediklerini dile getirdi.

MİLLİ SPORCULARIN ÖZ GÜVENLERİ YERİNDE

Erkekler klasik yay kategorisinde yarışan milli sporcu Samet Ak, dünya şampiyonasından madalyayla döneceklerine inandığını söyledi.

Şampiyonaya hazır olduklarını belirten Samet, "Takım arkadaşlarıma ve kendime oldukça güveniyorum. Katılacağımız yarışma çok önemli. Bunun farkındayız. Dünyanın en iyi sporcularının katılacağı bir yarışma. Biz de onlardan birisi olduğumuz için kendimize inanıyoruz. Öz güvenimiz yerinde" ifadelerini kullandı.

Klasik yay kadınlarda mücadele eden Gülnaz Büşranur Coşkun ise "Zaten uzun zamandır çalıştığımız bir süreçti ve bu yılın son yarışması olacak. Hem takım halinde hem de bireysel olarak çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Tokyo Türkiye
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