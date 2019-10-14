Okkalı Türk kahvesi nasıl yapılır?

Keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi hiç şüphesiz bir Türk kahvesi. Bir de şöyle okkalı oldu mu, değmesinler keyfimize! Boşuna dememişler bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır diye. İşte o hatıralardan silinmeyecek okkalı kahve yapımı.

HER ZAMAN ODA SICAKLIĞINDA BULUNAN SUYU KULLANIN

Dolaptan çıkardığınız su ya da kettle'da kaynattığınız su okkalı bir kahve için uygun olmayatacaktır. Unutmayın, Türk kahvesinin en iyi hali oda sıcaklığınıdaki sudur.

KAHVENİN TAZE OLMASI ÖNEMLİ

Tamam, kahveyi taze aldınız diyelim. Fakat sonrasında iyi muhafaza etmeniz de çok önemli. Kahveyi koyduğunuz kavanozu ne kadar sürede bir yıkadığınız önemli bir husus. Hiçbir zaman daha önceden kahve kalmış bir kavanozu kullanmayın.

ÖLÇÜLERE DİKKAT!

Sade, az şekerli, orta şekerli ya da şekerli seçeneklerini tutturmak bazen zor olabiliyor. Sade kahve için hiç şeker kullanmazken, az şekerli bir kahve hazırlarken kaşığın ucuyla biraz şeker alıp atın. Orta şekerli bir kahve için ise yarım tatlı kaşığı koymanız yeterli olacaktır.. Küçük bir öneri daha; bir kişi için kahve yapacaksanız bir tatlı kaşığı tepemeleme kahve kullanın.

KESME DEĞİL TOZ ŞEKER

Kesme değil toz şeker tercih etmeniz damak zevkinize daha çok uyacaktır. Ölçü, tad ve sağlık kriterlerini göz önünde bulundurursak okkalı bir kahve için mutlaka toz şeker kullanmanızı tavsiye ediyoruz.



