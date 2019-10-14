Mynet Trend

Okkalı Türk kahvesi nasıl yapılır?

Serpil Bayar Serpil Bayar
YEMEK  | 14.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

İşte o hatıralardan silinmeyecek okkalı kahve yapımı.

Okkalı Türk kahvesi nasıl yapılır?

Keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi hiç şüphesiz bir Türk kahvesi. Bir de şöyle okkalı oldu mu, değmesinler keyfimize! Boşuna dememişler bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır diye. İşte o hatıralardan silinmeyecek okkalı kahve yapımı.

coffee-4220376_960_720

HER ZAMAN ODA SICAKLIĞINDA BULUNAN SUYU KULLANIN

Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabıYemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Dolaptan çıkardığınız su ya da kettle'da kaynattığınız su okkalı bir kahve için uygun olmayatacaktır. Unutmayın, Türk kahvesinin en iyi hali oda sıcaklığınıdaki sudur.

KAHVENİN TAZE OLMASI ÖNEMLİ

Tamam, kahveyi taze aldınız diyelim. Fakat sonrasında iyi muhafaza etmeniz de çok önemli. Kahveyi koyduğunuz kavanozu ne kadar sürede bir yıkadığınız önemli bir husus. Hiçbir zaman daha önceden kahve kalmış bir kavanozu kullanmayın.

coffee-4220377_960_720

ÖLÇÜLERE DİKKAT!

Sade, az şekerli, orta şekerli ya da şekerli seçeneklerini tutturmak bazen zor olabiliyor. Sade kahve için hiç şeker kullanmazken, az şekerli bir kahve hazırlarken kaşığın ucuyla biraz şeker alıp atın. Orta şekerli bir kahve için ise yarım tatlı kaşığı koymanız yeterli olacaktır.. Küçük bir öneri daha; bir kişi için kahve yapacaksanız bir tatlı kaşığı tepemeleme kahve kullanın.

sunset-2314099_960_720

KESME DEĞİL TOZ ŞEKER

Kesme değil toz şeker tercih etmeniz damak zevkinize daha çok uyacaktır. Ölçü, tad ve sağlık kriterlerini göz önünde bulundurursak okkalı bir kahve için mutlaka toz şeker kullanmanızı tavsiye ediyoruz.


PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Dünya bunlarla tanıyor! İşte o 15 lezzet...Dünya bunlarla tanıyor! İşte o 15 lezzet...
Kişi başı neredeyse 1 litre tüketiyoruz ama kanserin en büyük...Kişi başı neredeyse 1 litre tüketiyoruz ama kanserin en büyük...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk kahvesi türk kahvesi yapımı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Buraya çıkmak cesaret istiyor! Türkiye'nin en yükseği

Buraya çıkmak cesaret istiyor! Türkiye'nin en yükseği

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın en lezzetli 15 yemeği

Dünya bunlarla tanıyor! İşte o 15 lezzet...

Türkiye en çok şekerli içecek tüketen ülkeler arasında

Kişi başı neredeyse 1 litre tüketiyoruz ama kanserin en büyük...

Erzurum'da bitmeyen kuyruklar oluştu! Nedeni ise...

Erzurum'da bitmeyen kuyruklar oluştu! Nedeni ise...

Uykusuzluğun çözümü zerdeçalda saklıymış!

Uykusuzluğun çözümü bundaymış! Süte yarım kaşık atarsanız...

Bael meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor!

Çoğumuz ismini bile bilmiyoruz ama öyle faydaları varmış ki...

Ruh halimize göre tükettiğimiz yiyecekler

Farkında değilsiniz ama yedikleriniz ruh halinizi ele veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.