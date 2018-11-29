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Oklahoma City Thunder 100 - 83 Cleveland Caveliers

NBA HABERLERİ  | 29.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

NBA'de Oklahoma City Thunder, evinde oynadığı Cleveland Cavaliers'ı 100-83'lük skorla mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund, 6 asistle tamamladı.

Oklahoma City Thunder 100 - 83 Cleveland Caveliers

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı New York Knicks'i 117-91 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 22 dakika sürede 11 sayı, 1 ribaund ve 1 asist üretti. Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 14 ribaund ve JJ Redick 24 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Knicks'te ise Mario Hezonja 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Ersan'lı Milwaukee, Chicago'yu yendi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Chicago Bulls'u 116-113'luk skorla yendi. Bucks'ta Ersan 9 sayı, 6 ribaund, Giannis Antetokounmpo 36 sayı ve 11 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bulls'ta ise Jabari Parker ve Zach LaVine 24'er sayı ile müsabakayı tamamladı.

Cedi'nin performansı Cleveland'a yetmedi

Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 100-83 mağlup etti. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 10 ribaund, 6 asistle oynarken, takımda Collin Sexton 21 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Russell Westbrook 23 sayı, 19 ribaund, 15 asistle triple-double yaptı.

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 108 - Atlanta Hawks: 94
Philadelphia 76ers: 117 - New York Knicks: 91
Brooklyn Nets: 91 - Utah Jazz: 101
Houston Rockets: 108 - Dallas Mavericks: 128
Milwaukee Bucks: 116 - Chicago Bulls: 113
Minnesota Timberwolves: 128 - San Antonio Spurs: 89
New Orleans Pelicans: 125 - Washington Wizards: 104
Oklahoma City Thunder: 100 - Cleveland Cavaliers: 83
Portland Trail Blazers: 115 - Orlando Magic: 112
Los Angeles Clippers: 115 - Phoenix Suns: 99

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Cleveland Caveliers oklahoma city thunder cedi osman ersan ilyasova furkan korkmaz

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