Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook ile kazandı

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 33 sayı, 5 ribaunt, 11 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 120-108 yendi.
Ev sahibi ekipte, Paul George 22 sayı üretirken, Jerami Grant 18, Dennis Schröder 17 sayıyla oynadı. Damian Lillard'ın 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik katkı sağladığı Blazers'ta ise C.J. McCollum 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı. NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-108
Orlando Magic-Toronto Raptors: 93-98
Indiana Pacers-Boston Celtics: 96-104
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