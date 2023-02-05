Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda mı ediyor? O sahneden özel fotoğraf

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca

vuruluyor. Herkesin merakla beklediği o sahne ise çekildi ve setten fotoğraf geldi.

SETTEN ÇOK ÖZEL FOTOĞRAF

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Dizinin 7 Şubat'ta yayınlanacak olan 20. bölümünde Oktay Kaynarca vuruluyor.

Kaynarca’nın diziye veda edip etmeyeceği ise merak konusu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca’nın vurulma sahnesi çekildi ve ilk fotoğraf da geldi.

Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vurulacak. Kaynarca'nın aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif aldığı gündemde.

Projeye sıcak bakan Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği bilgisi de paylaşışdı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam edecek.

