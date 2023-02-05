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Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda mı ediyor? O sahneden özel fotoğraf

05.02.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta yer yerinden oynayacak. Salı akşamlarına damga vuran dizide Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın vurulma sahnesi çekildi. Herkesin merakla beklediği o özel sahneden fotoğraf geldi...

Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda mı ediyor? O sahneden özel fotoğraf

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca
vuruluyor. Herkesin merakla beklediği o sahne ise çekildi ve setten fotoğraf geldi.

SETTEN ÇOK ÖZEL FOTOĞRAF

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Dizinin 7 Şubat'ta yayınlanacak olan 20. bölümünde Oktay Kaynarca vuruluyor.

Oktay Kaynarca 3

Kaynarca’nın diziye veda edip etmeyeceği ise merak konusu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca’nın vurulma sahnesi çekildi ve ilk fotoğraf da geldi.

Oktay Kaynarca

Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vurulacak. Kaynarca'nın aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif aldığı gündemde.

Oktay Kaynarca 2

Projeye sıcak bakan Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği bilgisi de paylaşışdı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam edecek.

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