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Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı uyarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından takipçilerine ve oynadığı dizinin sevenlerine bir uyarıda bulundu.

Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı uyarı

Oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından başrolünde oynadığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizinin adını kullanarak insanları dolandıran bir şebeke konusunda uyarıda bulundu.

İşte Kaynarca’nın o satırları:

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ajansıyız sizi oyuncu olarak kabul ettiler diyerek insanları dolandırmaya çalışan sözüm ona cast ajanslarının ortaya çıkması ve bu konuyla ilgili bir çok soruya cevaben, ‘SİZİ EDHO ADINA ARAYIP “KABUL EDİLDİNİZ DİYEN” HİÇ KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN’ şirketin oyuncu ve yardımcı oyuncu seçme sistemi reklamlar veya ilanlar vererek yapılmamaktadır.”

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Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oktay Kaynarca

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