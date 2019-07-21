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Oktay Kaynarca'nın 110 bin TL'lik saati

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ÜNLÜLER  | 21.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali devam ediyor. Memleketi Malatya'da düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline katılan Oktay Kaynarca, 110 bin TL'lik saatiyle dikkat çekti.

Oktay Kaynarca'nın 110 bin TL'lik saati

Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali önceki akşam Funda Arar ve türkücü Aydın Aydın'ın konserleriyle devam etti.

Mavi kıyafetle sahneye çıkan Funda Arar, söylediği eski ve yeni şarkılarıyla festival alanını dolduran sevenlerine muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

Arar'ın daveti üzerine sahneye çıkan Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca, kısa bir konuşma yaptı. Bu arada Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II saati dikkat çekti.

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"DELİ OLMAYA RAZIYIM"

Tasarladığı ‘Petmen’ kıyafetini giyerek, kendisini izlemeye gelen sevenlerini şaşkına çeviren Aydın, "Çevre ve doğa sağlığını korumak için her şeyi yaparım. Bu tür şeyler yaptığım için insanlara bana 'deli' diyor. Çevre ve doğa korumasına katkı oluyorsam 'deli' olmaya hazırım" şeklinde konuştu. (Snobmagazin)

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