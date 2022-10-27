Oktay Kaynarca'nın başrolündeki Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba transfer heyecanlandırdı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu sezonun en iyi açılış yapan dizilerinin başında geliyor. Oktay Kaynarca’nın imza attığı dizinin yeni bölümlerinde heyecanın dozu iyice artıyor.

Her biri kendi davasında haklı olan güçlü kadınların hikâyesi kadar erkek karakterlerinin yeni açılımlarının da etkileyici bir dille seyirciye sunulacağı diziye bomba bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkan Can kısa sürede kendi kitlesini oluşturan “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın kadrosuna katılıyor. Usta oyuncu güçlü kadrosuyla da çok konuşulan dizide “Ekabir” karakterine hayat verecek.

