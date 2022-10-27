MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca'nın başrolündeki Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer

Oktay Kaynarca'nın başrolündeki Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer

27.10.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oktay Kaynarca'nın ekrana döndüğü dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna usta bir oyuncu katıldı. Gemide, Mahallenin Muhtarları ve Saygı gibi dizilerin efsane oyuncusu Erkan Can, Oktay Kaynarca'nın rol aldığı diziye dahil oldu.

Oktay Kaynarca'nın başrolündeki Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba transfer heyecanlandırdı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu sezonun en iyi açılış yapan dizilerinin başında geliyor. Oktay Kaynarca’nın imza attığı dizinin yeni bölümlerinde heyecanın dozu iyice artıyor.

2301445_620x410

Her biri kendi davasında haklı olan güçlü kadınların hikâyesi kadar erkek karakterlerinin yeni açılımlarının da etkileyici bir dille seyirciye sunulacağı diziye bomba bir isim dahil oldu.

Güzel oyuncu eski başbakanın akrabası çıktı! Güzel oyuncu eski başbakanın akrabası çıktı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkan Can kısa sürede kendi kitlesini oluşturan “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın kadrosuna katılıyor. Usta oyuncu güçlü kadrosuyla da çok konuşulan dizide “Ekabir” karakterine hayat verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 ayda 10 kilo vermişti! Kırmızı elbisesiyle...1 ayda 10 kilo vermişti! Kırmızı elbisesiyle...
Survivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştıSurvivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı
Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca kadınları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi! İşte sözleşmesi...

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi! İşte sözleşmesi...

İlginizi Çekebilir

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.