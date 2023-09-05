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OKUL AÇILIŞ TARİHİ VE 2023-2024 MEB TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Dersler ne zaman başlıyor?

05.09.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılış tarihi internette araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Birçok öğrenci ve veli konuya diar araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılış tarihleri...

Okulların ne zaman açılacağı ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velileri tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl okullar açılmadan önce yayımladığı eğitim takvimi doğrultusunda yaz, ara ve yarıyıl tarihleri belli oluyor. ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yeni eğitim döneminin başlangıç tarihine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, MEB 2023-2024 takvimi ile okulların açılış tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Eğitim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

16 Haziran 2023 tarihinden beri yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci, 11 Eylül itibariyle ders başı yapacak.

OKUL UYUM HAFTASI BAŞLADI

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin okula uyum programı bugün itibarıyla başladı.

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