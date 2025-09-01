Okul Alışverişinde aileler dikkat: Öncelik estetik değil, sağlık olmalı! Okul kıyafeti alerji nedeni olmasın...

Okulların açılmasına günler kala öğrenciler kadar veliler de hazırlık telaşı yaşıyor. Ancak uzmanlar, okul alışverişinde estetikten çok çocuk sağlığının ön planda tutulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bilinçsiz yapılan alışverişlerin alerji, duruş bozukluğu, solunum problemleri ve kaza riskini artırabileceği uyarısı yapılıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. İncilay Üstündağ, velilere önemli tavsiyelerde bulundu.

OKUL KIYAFETİ ALERJİ NEDENİ OLMASIN

Üstündağ, okul kıyafetlerinde sentetik yerine nefes alan pamuklu kumaşların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Kullanılan boyaların toksik madde içermemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Üstündağ, "Çok bol ya da uzun kıyafetler çocukların düşme ve yaralanma riskini artırır. Ayakkabı seçiminde bağcıklı yerine cırt cırtlı ve kaymaz tabanlı modeller tercih edilmelidir" dedi.

OKUL ÇANTASINI BOY VE KİLOYA GÖRE SEÇİN

Okul çantasının çocukların sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Üstündağ, "Yanlış çanta kullanımı omurga eğrilikleri, sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Çantanın çocuğun boy ve kilosuna uygun, hafif ve ergonomik olması, omuz askılarının geniş ve ayarlanabilir olması gerekir. Çantadaki ağırlık, çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemelidir" diye konuştu.

Çantanın iki omuzla taşınması gerektiğine değinen Üstündağ, "Ağırlık eşit dağılmalı, gereksiz eşyalar çantada tutulmamalıdır. Ağır kitaplar sırta yakın bölmede yer almalıdır" ifadelerini kullandı.

SİLGİ VE KALEM KAPAKLARINA DİKKAT

Kırtasiye ürünlerinin seçiminde de dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Üstündağ, "Renkli, kokulu ürünler cazip gelse de alerji ve zehirlenmeye yol açabilir. Kokulu silgiler solunum yollarında sorunlara neden olabilir. Küçük silgiler ve kalem kapakları ise boğulma riski taşır. TSE veya CE belgeli ürünler tercih edilmelidir" dedi.

Üstündağ, güvenli alışveriş için su bazlı boyalar, kokusuz silgiler, sertifikalı kalemler ve küçük parça içermeyen ürünlerin seçilmesi gerektiğini belirtti. Çocuklara malzemeleri ağızlarına almamaları gerektiğinin de mutlaka öğretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

