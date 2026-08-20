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Okul bahçesini sularken buldular! Et verip beslediler

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir okulun bahçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı.

Okul bahçesini sularken buldular! Et verip beslediler
Gökçen Kökden

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde sulama çalışması yapan okul personeli, yerde bir baykuş olduğunu fark etti.

Yapılan araştırmada kuşun, Peçeli Baykuş olduğu belirlendi. Bitkin olduğu gözlenen baykuşa, okul yöneticileri tarafından et verildi.

Okul bahçesini sularken buldular! Et verip beslediler 1

Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, baykuşu tedavisini yapmak için koruma altına aldı. Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Albayrak, "Bahçe sulaması yapıyorduk. Bahçeyi kontrol ederken bir hayvan gördük. Sonrasında bu hayvanın türünün ne olduğunu araştırdık. Peçeli Baykuş olduğunu öğrendik. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini aradık. Yaralı olabileceğini, acıkmış olabileceğini düşündük. Ona göre de et verdik. İnşallah Doğa Koruma gerekli çalışmayı başlatıp, sağlığına kavuşturacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas baykuş
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