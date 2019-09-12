Okul çağındaki çocuklarda propolisin etkisi

Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek amacıyla kullanıldığını dile getirdi.

BAŞTA KANSER OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİCİSİ

Propolis, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle, anti-mikrobiyal, anti-oksidan, anti-tümör gibi özelliklere sahiptir. Birçok sağlık sorunuyla mücadele eden propolis, her türlü iltihap noktasında da etkilidir. Yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur ve vücudu koruyarak mantar, bakteriyle savaşır.

ETKİLERİNİ GÖRMEK İÇİN ÖZÜTLENMİŞ OLMASI GEREKLİ

Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin doğal bileşiminde yoğun olarak fenolik, flavonoid maddelerin yer aldığını ifade ederek, "Bu maddeler propolisin pek çok faydasından sorumludur. Propolis antimikrobiyal aktivitesiyle bakteri, mantar ve virüslere karşı gelişmelerini önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca antienflamatuvar yani iltihap önleyici özellik gösterir. Propolis bu faydalarıyla pek çok hastalığın tedavisine destek olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, düzenli tüketimde bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir. Vücutta doğrudan antikor üretimini artırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Ancak propolisin tüm bu faydalarından bahsedebilmek için doğru bir şekilde üretilmiş ve özütlenmiş olması gereklidir" dedi. İşte propolisin nasıl tüketilmesi gerektiği ve sağlığınıza olan faydaları:



