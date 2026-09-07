Okul çantası alırken sakın sadece fiyatına bakmayın!

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul alışverişi telaşı başlarken, kırtasiye ve çanta sektöründe hareketlilik arttı. Eskişehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan Fatma Aydın, hem kent genelinde hem de çevre illerden gelen taleplerle yoğun bir okul sezonu geçirdiklerini ifade etti.

İlkokuldan ortaokula kadar her yaş grubuna ve her bütçeye hitap eden ürünler sunduklarını belirten Aydın, çanta seçiminde sağlık ve kalite standartlarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİNDEN GEÇTİ"

Çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan esnaf Fatma Aydın, "Şu an talep oldukça yüksek. Eskişehir'de 20 yıldır hizmet verdiğimiz için çok hareketli bir okul sezonu geçiriyoruz. Çanta modellerimiz 7'den 70'e her yaşa ve her bütçeye uygun olarak raflarda yer alıyor. Bizim için en önemli konu sağlık ve kalite. Mağazamız Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendi ve tüm ürünlerimiz bakanlık onayından geçti; onay belgemiz de kasamızın arkasında asılı duruyor. En ucuzundan en kalitelisine kadar sattığımız hiçbir üründe kesinlikle kanserojen madde bulunmuyor" dedi.



EN UYGUN OKUL SETİNİN FİYATLARI AÇIKLANDI

Fiyat aralıkları ve set seçenekleri hakkında bilgi veren Aydın, "Beslenmesi, kalemliği ve sırt çantasıyla birlikte bir okul setimiz yaklaşık 400 liradan başlıyor, kalitesine ve garantisine göre 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. Suluğundan ek kalemliğine kadar tam bir set almak isteyen velilerimiz için en uygun fiyatlar 500 ila 600 lira arasında değişiyor. Tabii ürünün dayanıklılığı ve markası arttıkça fiyatlar da kademeli olarak yükseliyor. 400 liralık ekonomik ürünlerde yoğun kullanımda patlama ya da yıpranma riski olabileceğini müşterilerimize dürüstçe aktarıyoruz" şeklinde konuştu.

"İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ GÜNCEL KARAKTERLERİ, ORTAOKUL GRUBU SADE MODELLERİ SEÇİYOR"

Öğrencilerin yaş gruplarına göre farklı tercihlerde bulunduğunu dile getiren Aydın, "İlkokul grubu çocuklarımız daha çok yeni sezonun popüler ve güncel çizgi film karakterlerinin yer aldığı çantaları tercih ediyor. Bizde eski ya da modası geçmiş ürünler bulunmuyor, daima güncel çeşitleri sunuyoruz. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz ise daha sade, az renkli ve fonksiyonel modellere yöneliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA