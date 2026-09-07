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Okullar açılıyor! Uyum haftası bugün başlıyor, kamuda çalışana 3 saat izin

"Okula Uyum Haftası" programı bugün başlıyor. Okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri uyum programı kapsamında yeni eğitim öğretim yılına erken başlıyor. 3 kademede ders zili bugün çalacak. Kamuda çalışan velilere ise uyum haftası boyunca günlük 3 saat idari izin verilecek.

Okullar açılıyor! Uyum haftası bugün başlıyor, kamuda çalışana 3 saat izin

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokula ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik Uyum Haftası başlıyor.

Uyum Haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak ve 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Bu kapsamda hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi"nde 5 günlük uygulama çizelgesinin yanı sıra paydaşların sorumluluklarına, dikkat edilmesi gereken hususlara, oyun ve etkinlik örneklerine yer verildi.

Okullar açılıyor! Uyum haftası bugün başlıyor, kamuda çalışana 3 saat izin 1

EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE PROGRAMLAR BELİRLENDİ

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini kapsayan programlar, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı.

Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması ve çocukların okulda edindikleri bilgi, beceri ile değerleri aile ve günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

İlkokul 1'inci sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamlarını ve rutinlerini tanımaları, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri hedefleniyor.

Ortaokul 5'inci sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları, öğretmenleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve ders ile sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri öngörülüyor.

KAMUDA ÇALIŞAN VELİLERDEN BİRİ GÜNLÜK 3 SAAT İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Okullar açılıyor! Uyum haftası bugün başlıyor, kamuda çalışana 3 saat izin 2

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Memur Milli Eğitim Bakanlığı okul
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