Okul kelimesinin eş anlamlısı nedir? Okulun eş anlamlısı

Yazı stilleri farklı, mana açısından ise aynı olan kelimeler arasındaki anlamsal bağlantı, eş anlamlı olarak isimlendirilir. Kelimelerin eş anlamlı karşılıklarının kullanılması, yazılı iletişimlerde tekrara düşmenin engellemesine yardımcı olmaktadır. Bu noktada okul eş anlamlısı konusu da ayrı bir önem kazanmaktadır. Okul kelimesi çok sık karşımıza çıkan bir kelime olmakla birlikte aynı şekilde bu sözcüğün anlamdaş karşılığı da yaygın olarak kullanılır.

Okul kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Okul kelimesi cümle içinde çoğunlukla isim haliyle kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün çok sık geçtiği cümleler, kendini tekrar eden cümle olarak karşımıza çıkar. Bu tekrarın oluşmasını önlemek için genellikle kelimelerin eş anlamlıları kullanılmaktadır. Okul sözcüğü de eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Bu kelime aynı zamanda üç farklı anlam taşır. Kelimelerin hangi anlamları taşıdığını öğrenmek için yaygın olarak Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük sayfası ziyaret edilir. Buna göre okul kelimesinin anlamları şöyledir:

• (İsim) Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak uygulandığı yer veya alan; mektep.

• (İsim) Bu eğitim ve öğretim alanındaki talebelerin ve görevlilerin tamamı.

• (İsim) Ekol.

Okul sözcüğü yaygın olarak eğitim ve öğretim alanında karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin yalnızca bir adet eş anlamlısı vardır. Eş anlama sahip sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcükleri kapsamaktadır. Bu noktada okulun eş anlamlısı olan sözcük:

• Mektep

Okulun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Okul sözcüğü ile aynı anlama sahip olan kelimeler, anlamdaş olarak tabir edilmektedir. Cümle içerisinde anlamdaş kelimelerin kullanılması, cümlelerin daha dikkat çekici olmasını sağlamada önemli bir etkendir. Okul sözcüğünün eş anlamlısı olan mektep kelimesini cümle içerisinde kullanmak, eş anlamlı konusunun pekiştirilmesinde bir hayli etkilidir. Bu bağlamda okulun eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

• Mektebe servisle gidip geliyorum.

• Amcam mektep senelerinden kalma anılarını sürekli anlatırdı.

• Kadın hayatı boyunca mektebe gitmemiş ama sorulan her şeye cevap veriyordu.

• Arkadaşı bugün mektebe gelmedi.

• Mektep yüzü görmemiş insanlar hayat hakkında daha fazla bilgiye sahipti.