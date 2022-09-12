Okul müdürü öğrencisini tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Bu yılın Haziran ayında ortaya çıkan olay, özel ihtiyaçları olan bir öğrencinin maruz kaldığı tavrı gözler önüne serdi. Okul yetkilileri, Vollhardt'ın 'durumu kontrol altına almak' yerine 'öğrenciyi agresif bir şekilde aşağı itmeyi' seçtiğini söyledi. Disiplin süreci başlatıldığı, ancak Vollhardt'ın görevinden istifa ettiği ve artık okulda çalışmadığı açıklandı.

'İGRENÇ'

Müfettiş Bob Nelson, Vollhardt'ın eylemlerinin 'iğrenç' olduğunu söyledi ve çocuğun fiziksel olarak yaralanmadığını ancak olayın ardından kendisine gerekli sosyo-duygusal desteklerin verildiğini doğruladı.

RAHATSIZLIK HİSSETTİ

Fresno Polis Şefi Paco Balderrama, bir polis şefi olarak, bu çocuğa nasıl davranıldığı konusunda rahatsızlık hissettiğini, kendisinin de bu vakadaki mağdurla çok benzer yaşta olan, kaygı çeken ve durumları her zaman en iyi şekilde ele alamayan dokuz yaşında bir çocuğu olduğunu söyleyen Balderrama ''Bu çocuğu koruyacak ve destekleyecek olan, onları mahvetti.” diye konuştu.

KENDİNİ SAVUNDU

Tutuklama emri beyanı, Vollhardt'ın gencin bağırdığını ve yüzüne baktığını iddia ettiğini ortaya koyuyor. Vollhardt ise, çocuğun yumruk attığını, kendisine baskı uyguladığını ve onu itmeye teşvik ettiğini söylemeye devam etti.

''NE HİSSETTİĞİMİ BİLMİYORLAR''

Çocuğun kendisini oğlu olarak gören vasisi, görüntüleri gördükten sonra Vollhardt'a sert çıkıştı. "Oğlum otizmli. Bu videoyu gören herhangi bir ebeveyn, şu anda ne hissettiğimi biliyor. Oğlum, onu koruması gereken bu müdür tarafından zorla itildi.'' diye konuştu.

