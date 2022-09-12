Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Okul müdürü öğrencisini tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Okul müdürü öğrencisini tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

12.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir ilkokul müdürü, genç bir öğrenciyi yere ittiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra reşit olmayan bir çocuğa kasten gaddarlık yapmakla suçlandı. Ortaya çıkan görüntülerde, Orta Kaliforniya'daki Wolters İlköğretim Okulu'nun eski müdürü Brian Vollhardt'ın öğrenciyi göğsünden iterek yere düşmesine neden olduğu görülüyordu.

Bu yılın Haziran ayında ortaya çıkan olay, özel ihtiyaçları olan bir öğrencinin maruz kaldığı tavrı gözler önüne serdi. Okul yetkilileri, Vollhardt'ın 'durumu kontrol altına almak' yerine 'öğrenciyi agresif bir şekilde aşağı itmeyi' seçtiğini söyledi. Disiplin süreci başlatıldığı, ancak Vollhardt'ın görevinden istifa ettiği ve artık okulda çalışmadığı açıklandı.

'İGRENÇ'

Müfettiş Bob Nelson, Vollhardt'ın eylemlerinin 'iğrenç' olduğunu söyledi ve çocuğun fiziksel olarak yaralanmadığını ancak olayın ardından kendisine gerekli sosyo-duygusal desteklerin verildiğini doğruladı.

RAHATSIZLIK HİSSETTİ

yumruk

Fresno Polis Şefi Paco Balderrama, bir polis şefi olarak, bu çocuğa nasıl davranıldığı konusunda rahatsızlık hissettiğini, kendisinin de bu vakadaki mağdurla çok benzer yaşta olan, kaygı çeken ve durumları her zaman en iyi şekilde ele alamayan dokuz yaşında bir çocuğu olduğunu söyleyen Balderrama ''Bu çocuğu koruyacak ve destekleyecek olan, onları mahvetti.” diye konuştu.

KENDİNİ SAVUNDU

Tutuklama emri beyanı, Vollhardt'ın gencin bağırdığını ve yüzüne baktığını iddia ettiğini ortaya koyuyor. Vollhardt ise, çocuğun yumruk attığını, kendisine baskı uyguladığını ve onu itmeye teşvik ettiğini söylemeye devam etti.

''NE HİSSETTİĞİMİ BİLMİYORLAR''

Çocuğun kendisini oğlu olarak gören vasisi, görüntüleri gördükten sonra Vollhardt'a sert çıkıştı. "Oğlum otizmli. Bu videoyu gören herhangi bir ebeveyn, şu anda ne hissettiğimi biliyor. Oğlum, onu koruması gereken bu müdür tarafından zorla itildi.'' diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarkan konserini evlerinin salonundan izlediler!Tarkan konserini evlerinin salonundan izlediler!
Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”
Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itirafDokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf
Anahtar Kelimeler:
şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks açıklaması olay oldu! ''Eşim yorgunken...''

Seks açıklaması olay oldu! ''Eşim yorgunken...''

Saunadan cesur paylaşım! Dövmesini göstermek için...

Saunadan cesur paylaşım! Dövmesini göstermek için...

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”

Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.