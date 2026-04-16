Okul önlerinde sıkı denetim: Önlemler artırıldı!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından Edirne’de okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kent genelinde hem asayiş hem de trafik yönünden yoğun kontrol sağlanıyor.

OKULLARDA POLİS EKİPLERİNİN SAYISI YÜKSELTİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin sayısı yükseltildi.

Kent genelinde birçok okulda görev yapan ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşmasını sağlarken, çevredeki şüpheli kişilere yönelik denetimlerini de sıklaştırdı. Okul çevrelerinde hem asayiş hem de trafik yönünden yoğun bir kontrol sağlanıyor.

ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

"Okul polisi" görevindeki ekipler, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp öğrencilerle birebir iletişim kurarak bilgilendirmelerde bulunuyor. Öğrencilerin muhtemel risklere karşı bilinçli olması hedefleniyor.

VELİLERDEN DESTEK VE MEMNUNİYET

Veliler, alınan önlemlerden memnun olduklarını belirterek, son yaşanan olayların ardından polis ekiplerinin okul çevrelerinde daha görünür olmasının kendilerine güven verdiğini ifade etti.

Yetkililer, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevrelerindeki denetim ve güvenlik önlemlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

