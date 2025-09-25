EĞİTİM

Okul servislerinde güvenlik için önemli adım: Artık zorunlu hale gelecek! 2026’da başlıyor...

İstanbul’da okul servislerinin güvenliği için önemli bir adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okul servis araçlarına kamera takılmasını zorunlu hale getiren kararı oy birliğiyle kabul etti. Detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okul servis araçlarına kamera takılmasını zorunlu kılan kararı oy birliğiyle kabul etti.

OKUL SERVİSLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığındaki toplantı, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşti. Karar, okul servislerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KAMERA SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELDİ

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne eklenen yeni maddeye göre, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır."

Bu sistemin, halihazırda taksi, minibüs ve taksi dolmuşlarda kullanılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla entegre edilmesi önerildi.

UYGULAMA 2026’DA BAŞLAYACAK

Kararın, gerekli imza süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, İstanbul’daki okul servislerinde güvenliği artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

