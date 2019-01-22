Okula beslenme çantasız gelen öğrencisinin evini ziyaret etti! Hayatlarını böyle değiştirdi

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan Necati Özden’in okula sürekli olarak beslenme çantasız gelmesi öğretmeni Ayça Burcu Ökmen’in dikkatini çekti.
Çocuğun durumunu araştırınca annesinin %90, babasının ise %50 görme engelli olduğunu öğrendi. Üstelik ailenin bakması gereken iki çocuğu vardı.
Ayça öğretmen hemen Necati ve ailesinin evini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından, “Eve gittiğimde yaşam alanları tek göz odaydı. Banyo zaten yok, mutfakta da çok çok eksiklikler vardı, gıda zaten yok. O gün evde gördüğüm tablodan sonra birkaç gün kendime gelemedim” dedi.
Öğrencisinin nasıl bir hayat yaşadığını anlayan Ayça öğretmen hemen harekete geçti. Önce durumu ailesine anlattı ve onlardan yardım almaya çalıştı.
Ağabeyi durumu öğrenince yardımcı olmak için kolları sıvadı. Başta evin içini yenilemek istediler. Ancak tek bir sorun vardı. Ev, onlara ait değildi.
Ayça öğretmen, “Ağabeyim ile evi yenilemek istedik. Fakat kaldıkları evin onlara ait olmadığını öğrenince fikrimizi değiştirdik. İki kardeş bir ev yapabilir miyiz diye düşündük. Durumu çevremizle ve arkadaşlarımızla paylaştık. Sonra halka büyüyünce bunu kampanyaya dönüştürdük” dedi.
Üçüncü sınıf öğrencisi Necati ve ailesinin yaşadığı hayattan haberdar olanlar ‘Necati için bir taş da sen koy’ kampanyasına hızla katılmaya başladılar. Kısa sürede büyük işler başardılar. Ailenin sıcacık bir yuvası oldu. Artık üşümüyorlardı.
Ayça öğretmenin öncülüğünde başlayan kampanyadan herkes haberdar olmaya başladı. Hatta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da durumdan haberdar olup çok etkilenenler arasındaydı. Hemen Ayça öğretmen ile bir araya geldi.
Ayça öğretmen, Ziya Selçuk ile buluşması için şunları söyledi:
“Sayın bakanımız teşekkür ettiler. Onur duyduk. Biz insan yetiştiriyoruz. Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştiriyoruz. Bakanımızla yemek yedik. Kendisine çok teşekkür ediyorum.”
'BÖYLE BİR EVİMİZ OLACAĞINI HAYAL EDEMEZDİM'
Daha önce tek odalı evlerini olduğunu ifade eden anne Belgin Özden, öğretmene hayatlarını borçlu olduklarını söyledi.
Anne, “Eski evimiz bizim değildi. Şimdi bir evimiz oldu. Hocama çok teşekkür ediyorum. Onun ve hayırseverlerin sayesinde evimiz oldu. Böyle bir evimiz olacağını hayal bile edemezdim” dedi.
Eskiden evde banyoları olmadığı için çocukları naylon leğenin içinde yıkamak zorunda kalmışlar.
Ailenin en küçüğü olan 8 yaşındaki Mehmet yeni evlerini çok sevdiğini defalarca belirtti.
Ayça öğretmenin öğrencisi Necati Özden ise, “Eski evimiz çok kötüydü. Bu evimiz çok güzel. Artık oyuncaklarım da var kendi odam da” dedi.
Özden ailesinin yeni evlerine kavuşmasında yardımcı olan başta Ayça öğretmen ve bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Ayça öğretmenin dikkati olmasa Necati okula hala beslenme çantasız geliyor olacaktı.
Başta Ayça öğretmen olmak üzere var güçleriyle çalışan bütün öğretmenlerimizi onurlandırmak için paylaşmayı unutmayın.
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