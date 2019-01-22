Okula beslenme çantasız gelen öğrencisinin evini ziyaret etti! Hayatlarını böyle değiştirdi

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan Necati Özden’in okula sürekli olarak beslenme çantasız gelmesi öğretmeni Ayça Burcu Ökmen’in dikkatini çekti.

Çocuğun durumunu araştırınca annesinin %90, babasının ise %50 görme engelli olduğunu öğrendi. Üstelik ailenin bakması gereken iki çocuğu vardı.

Ayça öğretmen hemen Necati ve ailesinin evini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından, “Eve gittiğimde yaşam alanları tek göz odaydı. Banyo zaten yok, mutfakta da çok çok eksiklikler vardı, gıda zaten yok. O gün evde gördüğüm tablodan sonra birkaç gün kendime gelemedim” dedi.

Öğrencisinin nasıl bir hayat yaşadığını anlayan Ayça öğretmen hemen harekete geçti. Önce durumu ailesine anlattı ve onlardan yardım almaya çalıştı.

Ağabeyi durumu öğrenince yardımcı olmak için kolları sıvadı. Başta evin içini yenilemek istediler. Ancak tek bir sorun vardı. Ev, onlara ait değildi.

Ayça öğretmen, “Ağabeyim ile evi yenilemek istedik. Fakat kaldıkları evin onlara ait olmadığını öğrenince fikrimizi değiştirdik. İki kardeş bir ev yapabilir miyiz diye düşündük. Durumu çevremizle ve arkadaşlarımızla paylaştık. Sonra halka büyüyünce bunu kampanyaya dönüştürdük” dedi.