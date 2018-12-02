TREND

Okulda ilişki skandalına bir yenisi eklendi

Serap Karakış Serap Karakış
DÜNYA  | 02.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

ABD, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan İspanyolca öğretmenini konuşuyor.

24 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Natasha Patronsky, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.

Okulda ilişki skandalları bitmiyor

Mahkemede, 19 yaşın altındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanıyor.
Çarşamba akşamı Alabama’daki Montgomery Polis Merkezi’ne teslim olan kadın, 20 Kasım’da işini bırakmıştı.
Ağustos ayında bu işe başlayan Patronsky’nin 8 Kasım’da öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.
ABD, süren davayı merakla takip ediyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd öğretmen öğrenci ilişki

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesi Türkiye için ilk kez söylendi: Sular altında kalacak

Böylesi Türkiye için ilk kez söylendi: Sular altında kalacak

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

NASA'nın keşif robotu Curiosity Rover Mars'ta buldu! Parlak cisim heyecan yarattı...

NASA'nın keşif robotu Curiosity Rover Mars'ta buldu! Parlak cisim heyecan yarattı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı!

Arjantinli balıkçı, boğulmak üzere olan kızları oltayla 'yakaladı'

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor

Kadınların ne sıklıkla tacize uğradığını gösteren akıllı elbise!

Taciz rezaletini bu elbise ortaya çıkaracak!

Balıkla cinsel ilişkiye mi girdi? Filipinli kadının olay görüntüsü

Balıkla cinsel ilişkiye mi girdi?

Starbucks, porno izleyenleri engelleyecek!

Starbucks, porno izleyenleri engelleyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.