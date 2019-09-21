Okuldaki ilk günün ardından hayattan bezen 27 çocuk!

Bugün okullar açıldı. Pek çok öğrenci hayatında ilk defa okula gidiyor, ilk kez sıralara oturuyor. Bu öğrenciler için okula gitmek ilk başlarda heyecan verici olsa da, okula adapte olmak uzun sürebiliyor. Bazıları ise okuldan ya da arkadaşlarından dolayı ilk gününü keyifli geçiremiyor. Okulun ilk günü küçük bir çocuk için beklentilerine ve bugüne ne kadar anlam yüklediğine göre değişebilir. Bazıları için bu deneyim eğlenceli olsa da bazıları için travmatize edici olabilir. Şimdi sizlerle paylaşacağımız şanssız çocuklar, bu okul deneyiminden sonra muhtemelen bir daha “Okullar ne zaman açılıyor?” diye sormayacaklar. İşte okulun ilk gününün ardından çocukların o komik halleri...

1. Bu minik annesinin gün boyu onunla birlikte olacağını düşünmüş

2. Okulun ilk gününden sonra aniden bir gelecek kaygısı sarmış…

3. Okulun ilk gününün öncesi ve sonrası… Okul sonrasında pek mutlu gözükmüyor değil mi?

4. Okulun ilk günü – okulun ikinci günü

5. Gerçekten bu kadar kötü olabilir mi?

6. Okulun ilk gününde iki tür çocuk vardır…