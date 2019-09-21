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Okuldaki ilk günün ardından hayattan bezen 27 çocuk!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 21.09.2019 02:44 | Son Güncelleme

Okuldaki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz? Heyecanla derse gidişinizi, çekingenliğinizi, kaygılarınızı… Peki okulun ilk günü hayal ettiğiniz gibi mi sonuçlanmıştı?

Okuldaki ilk günün ardından hayattan bezen 27 çocuk!

Bugün okullar açıldı. Pek çok öğrenci hayatında ilk defa okula gidiyor, ilk kez sıralara oturuyor. Bu öğrenciler için okula gitmek ilk başlarda heyecan verici olsa da, okula adapte olmak uzun sürebiliyor. Bazıları ise okuldan ya da arkadaşlarından dolayı ilk gününü keyifli geçiremiyor. Okulun ilk günü küçük bir çocuk için beklentilerine ve bugüne ne kadar anlam yüklediğine göre değişebilir. Bazıları için bu deneyim eğlenceli olsa da bazıları için travmatize edici olabilir. Şimdi sizlerle paylaşacağımız şanssız çocuklar, bu okul deneyiminden sonra muhtemelen bir daha “Okullar ne zaman açılıyor?” diye sormayacaklar. İşte okulun ilk gününün ardından çocukların o komik halleri...

1. Bu minik annesinin gün boyu onunla birlikte olacağını düşünmüş

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2. Okulun ilk gününden sonra aniden bir gelecek kaygısı sarmış…

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3. Okulun ilk gününün öncesi ve sonrası… Okul sonrasında pek mutlu gözükmüyor değil mi?

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4. Okulun ilk günü – okulun ikinci günü

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5. Gerçekten bu kadar kötü olabilir mi?

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6. Okulun ilk gününde iki tür çocuk vardır…

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7. Ne denilebilir ki?

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8. Daha ilk günlerden bezmiş…

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9. Tabii çok uykusuz kalmış…

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10. Okula gitmeden önce ve gittikten sonra...

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11. Canım sıkıldıysa demek ki...

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12. Okula gitmektense yatmayı tercih edenlerden…

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13. Belli ki okulun ilk günü biraz sıkıcı geçmiş

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14. Tamam da ayakkabıları nerede?

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15. Uykusuzluktan muzdarip bir çocuk daha…

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16. Biraz saçları dağılmış ama yine de mutlu

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17. Yüz ifadesi her şeyi açıklıyor

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18. Nihayet çıkış zili!

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19. Bu bakışın nasıl bir sebebi olabilir ki?

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20. Herkes mutsuz olacak diye bir şey yok tabi!

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21. Heyecanlı biri...

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22. Okulun birinci ve ikinci günü…

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23. Okula gitme vakti geldiğinde annesi onu bulamamış

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24. Anaokulu yorucu olabiliyor

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25. İlk gün pek de hayal ettiği gibi olmamış

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26. Uykulu birisi daha…

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27. Bu küçük kız gerçekten kötü bir gün geçirmiş

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