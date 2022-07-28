Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi

Yaz tatiline devam eden birçok öğrenci bir yandan da okulların açılacağı tarihle ilgili bilgileri araştırıyor. Bu yıl 17 Haziran tarihinde karnelerini alan öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlamıştı. Temmuz ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte öğrenciler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili 11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum