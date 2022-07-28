Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi

Yaz tatiline devam eden birçok öğrenci bir yandan da okulların açılacağı tarihle ilgili bilgileri araştırıyor. Bu yıl 17 Haziran tarihinde karnelerini alan öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlamıştı. Temmuz ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte öğrenciler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 ARA TATİL TARİHLERİ

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili 11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

