Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2022/2023 eğitim ve öğretim yılı tarihi!

Yüzbinlerce öğrenci ve okul çalışanlarını ilgilendiren 2022/2023 eğitim öğretim yılı takvimi merak konusuydu. MEB'in yayınladığı takvimde yaz tatilinin ne zaman sona ereceği ve yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı bilgisi belli oldu. İşte 2022/2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

2022/2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili 11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

