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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2022/2023 eğitim ve öğretim yılı tarihi!

15.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021/2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler yaz tatili dönemine girdi. Tatil yapan öğrenciler yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. MEB tarafından yayınlanan 2022/2023 eğitim öğretim yılı takviminde tarihler belli oldu. İşte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2022/2023 eğitim ve öğretim yılı tarihi!

Yüzbinlerce öğrenci ve okul çalışanlarını ilgilendiren 2022/2023 eğitim öğretim yılı takvimi merak konusuydu. MEB'in yayınladığı takvimde yaz tatilinin ne zaman sona ereceği ve yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı bilgisi belli oldu. İşte 2022/2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

2022/2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili 11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

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